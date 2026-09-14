Olga Ignacia Arguello viuda de Venturi “Coca” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 14 de septiembre de 2026, a los 87 años de edad. Su hijo Roberto; su hija política Claudia; sus nietos; sus nietos políticos y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Sin responso. Cremación: Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Vivía en el barrio Bancario III. Nacida en Junín. Jubilada y pensionada. Servicio adherido a Coopelectric.