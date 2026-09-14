Convocan a concurso para cubrir el cargo de Juez de Infracciones de Tránsito del Departamento de Azul

El Ministerio de Transporte bonaerense abrió el concurso de antecedentes y oposición para cubrir la vacante de Juez Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial del Departamento de Azul, luego de la salida de Ulises de Jesús Urquiza del cargo.

La convocatoria fue formalizada mediante una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

El cargo quedó vacante a partir del 17 de julio de 2026, cuando se limitó la designación de Urquiza, quien se desempeñaba como juez administrativo del Departamento de Azul.

Desde entonces, el Ministerio de Transporte debió disponer mecanismos transitorios para garantizar el funcionamiento del juzgado. Inicialmente, la jueza titular del Departamento de Dolores, Ornela Carli, tuvo a su cargo el despacho y la firma entre el 1 y el 26 de julio inclusive. Desde el 27 de julio, esa tarea quedó encomendada al juez titular del Departamento de Lomas de Zamora, Gonzalo Hernán Vázquez.

La resolución señala que, ante la vacancia, resulta necesario avanzar con el Concurso de Antecedentes y Oposición para garantizar el normal funcionamiento del juzgado y optimizar la labor de la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial.

El organismo tiene competencia para juzgar infracciones al Código de Tránsito cometidas en rutas, caminos, autopistas, semiautopistas y autovías provinciales o nacionales dentro del territorio bonaerense, de acuerdo con lo establecido por la Ley 13.927.

El concurso permitirá cubrir una vacante y los postulantes deberán cumplir con las condiciones generales y específicas previstas por la normativa vigente y el reglamento aprobado por la Resolución 131/24 del Ministerio de Transporte.

La inscripción estará abierta del 5 al 9 de octubre de 2026 inclusive, de 9 a 14, y deberá realizarse personalmente o a través de un tercero autorizado en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, ubicada en Diagonal 77 N° 45 de La Plata.