Después de años de paralización, la UNICEN vuelve a licitar la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud

La Universidad Nacional del Centro convocó a una nueva licitación para completar los sectores 1 y 2 del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría.

El presupuesto oficial supera los $306 millones y el pliego revela que los trabajos pendientes incluyen desde reparaciones y filtraciones hasta la puesta a punto de instalaciones eléctricas, de gas, sanitarias y de calefacción. También contempla la limpieza de sectores afectados por el abandono de las obras generales.

La obra de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, que quedó paralizada durante los primeros tiempos de la gestión de Javier Milei y atravesó distintos intentos de reactivación, vuelve a ingresar ahora en una instancia concreta de licitación.

En Línea Noticias accedió al pliego completo de la convocatoria realizada por la Universidad Nacional del Centro, que permite conocer en detalle qué trabajos deberán ejecutarse para completar parte del edificio.

El expediente es el 1-109011/2026 y corresponde a la Licitación Pública Nº 01/2026. La apertura de ofertas está prevista para el 22 de septiembre a las 11, en la Dirección General de Compras de la UNICEN, en Tandil. El presupuesto oficial fue fijado en $306.722.263,51, con una garantía de oferta equivalente al 1% de ese monto y un anticipo previsto del 15%.

Pero el dato central del pliego no está solamente en el monto. La propia memoria descriptiva de la Universidad define la intervención como un “proyecto de completamiento de obras iniciadas o mal ejecutadas”, que deben completarse para lograr el correcto funcionamiento del edificio. Los trabajos están sectorizados dentro del inmueble y esta licitación se concentra principalmente en los sectores 1 y 2.

En el sector 1, uno de los objetivos principales es habilitar el uso de un aula con capacidad para 180 personas, junto con sus espacios anexos. Para eso se prevé intervenir alrededor de 528 metros cuadrados, con trabajos de impermeabilización de losas, reparación de revoques y completamiento de las instalaciones.

El sector 2, en tanto, tiene una particularidad: se trata de un espacio que originalmente había sido proyectado como comedor y que, de manera transitoria, será utilizado como aula. Allí se intervendrán alrededor de 120 metros cuadrados para completar las tareas pendientes. El mismo documento incorpora además una tarea que permite dimensionar el estado en que se encuentra parte del predio: se realizará una limpieza general de todo el edificio vinculada al “abandono de las obras generales”.

El alcance de la licitación es amplio. Entre los trabajos generales se incluye la reparación de todos los revoques, el completamiento de las carpinterías de aluminio, la impermeabilización de las losas mediante membrana geotextil y la revisión y terminación de las instalaciones de los sectores involucrados. El plazo establecido es de 150 días corridos.

Una obra que requiere volver sobre lo ya ejecutado

El detalle técnico muestra que la intervención no consiste únicamente en agregar terminaciones a un edificio que quedó a medio hacer. Hay tareas destinadas a retirar, corregir y rehacer componentes existentes.

Entre los trabajos preliminares figura el desarme del actual tanque provisorio de agua, el cierre de vanos, el retiro completo del revoque exterior del SUM hasta llegar al ladrillo, la preparación de superficies para las veredas exteriores y el retiro de maderas, puntales, ganchos, clavos y otros elementos que permanecen vinculados a estructuras de hormigón. También se deberán retirar y luego reinstalar o reforzar cercos de obra.

En el sector 2, además, se prevé completar mamposterías en las cubiertas del espacio que originalmente estaba destinado a comedor. El pliego establece también la ejecución de nuevos revoques exteriores en las cargas del SUM y de las cubiertas de losas, con trabajos específicos para permitir posteriormente la colocación de las membranas impermeabilizantes.

Las filtraciones aparecen como uno de los problemas que la nueva etapa deberá abordar. El proyecto contempla contrapisos sobre losas y canalones, revisión de pendientes y desagües y la aplicación de membrana geotextil de al menos cuatro milímetros de espesor sobre las losas indicadas en los planos. También se prevén reparaciones de cielorrasos afectados por humedad.

Las carpinterías tampoco quedaron al margen. La empresa que resulte adjudicataria deberá completar aberturas de aluminio, colocar vidrios faltantes o dañados, realizar ajustes y sellados y ejecutar los refuerzos estructurales necesarios. El trabajo incluye específicamente las carpinterías correspondientes a las salidas de emergencia, que deberán ser revisadas en cuanto a apertura, herrajes, funcionamiento y condiciones de uso.

Gas, agua, electricidad y calefacción

Una parte importante del presupuesto estará destinada a que los espacios no solamente queden terminados desde el punto de vista edilicio, sino que puedan funcionar con sus instalaciones completas.

En materia de gas, el pliego exige que un gasista matriculado releve el estado actual de la instalación, la confronte con el proyecto presentado ante el organismo correspondiente y realice las pruebas de hermeticidad. A partir de ese relevamiento deberán determinarse los trabajos necesarios para habilitar los equipos de calefacción central del sector 1.

En las instalaciones sanitarias se deberán probar los desagües de los sectores 1 y 2, desobstruirlos cuando sea necesario, completar los desagües pluviales y reparar tapas y rejillas. También se contempla la colocación de un tanque de agua en la terraza, con la estructura y las obras de albañilería necesarias.

El capítulo eléctrico es particularmente extenso. Incluye la construcción de un nuevo Pilar de Medición T3 sobre calle Merlo, un nuevo tablero general y la reorganización de distintos circuitos. El pliego establece que el actual Pilar de Medición T2 quedará en desuso y contempla nuevos tendidos subterráneos, reemplazo de una tapa deteriorada de una cámara, nuevas alimentaciones y correcciones de instalaciones existentes.

También deberán completarse las instalaciones de iluminación interior y exterior, la iluminación de emergencia y la señalización de salidas. En este último caso, los dispositivos deberán contar con una autonomía mínima de cuatro horas para permitir la evacuación ante un corte de energía. Se suman circuitos para tomacorrientes, alimentación de equipos de aire acondicionado y canalizaciones para informática, telefonía, video y alarma.

En cuanto a los sistemas de comunicación, la obra prevé la instalación de canalizaciones, cableado, bocas de red y dos racks, uno destinado al aula y otro al comedor. El pliego aclara, sin embargo, que los equipos WIFI no forman parte de esta provisión y que las cámaras de video y sensores de alarma serán instalados en una etapa futura.

La calefacción y el aire acondicionado también forman parte de la terminación. Se deberán completar las rejillas de ventilación y poner en marcha el sistema de calefacción, además de reubicar y reinstalar un equipo de aire acondicionado del sector 2 y completar la puesta en funcionamiento de los equipos de ambos sectores.

También habrá que rehacer terminaciones

El pliego contempla una intervención integral sobre cielorrasos y pintura. Se deberán completar cielorrasos exteriores, reemplazar placas interiores deterioradas por filtraciones y reparar sectores afectados por humedad. Luego se realizarán trabajos de pintura interior y exterior, incluyendo la preparación de las superficies, limpieza de hongos, reparación de revoques y tratamiento de fisuras.

También se prevé completar correctamente un revestimiento plástico exterior que, según la documentación técnica, actualmente cuenta con una mano aplicada a rodillo, por lo que deberán realizarse tareas de nivelación, imprimación y aplicación de las capas de terminación previstas.

La intervención incluye además elementos más puntuales pero necesarios para el funcionamiento de las aulas: tres matafuegos de cinco kilos, señalética de seguridad y evacuación, revisión de salidas de emergencia, dos pizarrones de gran tamaño, el reemplazo de un vidrio roto y cuatro cortinas de enrollar para las aberturas del aula del sector 1.

Y hay un capítulo que vuelve a referirse expresamente al estado general del edificio: la limpieza. No solo se exige la limpieza permanente durante la ejecución de los trabajos y una limpieza final antes de la recepción de la obra. La documentación establece una tarea específica para “limpiar la obra general abandonada”, incluyendo el retiro de materiales esparcidos por el predio y la intervención sobre sectores que permanecen cercados.

150 días para completar los sectores

La contratación será bajo el sistema de ajuste alzado, por un monto único y global, y el pliego establece que, una vez aceptado el presupuesto por la Universidad, no sufrirá modificaciones. Tampoco se reconocerán mayores costos ni redeterminación contractual.

La empresa que resulte adjudicataria deberá comenzar los trabajos dentro de los diez días corridos posteriores a la firma del contrato y tendrá 150 días corridos para completar la obra. La documentación establece además que un atraso de al menos el 10% respecto del plan de trabajo podrá habilitar a la Universidad a rescindir el contrato por incumplimiento, previa intimación para regularizar la situación.

Las ofertas deberán presentarse hasta el momento de la apertura, prevista para el 22 de septiembre a las 11 en Tandil.

Así, la nueva licitación abre una instancia diferente para una obra que durante años quedó atravesada por la paralización. El objetivo inmediato no es comenzar desde cero, sino recuperar y completar sectores de un edificio ya iniciado, corregir trabajos que el propio pliego identifica como pendientes o mal ejecutados y poner en condiciones de funcionamiento espacios que todavía no pueden ser utilizados plenamente. El primer paso será ahora la apertura de las ofertas para una obra cuyo presupuesto oficial supera los $306 millones y que, de concretarse en los plazos establecidos, tiene un horizonte de ejecución de cinco meses.