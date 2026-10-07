CoNverSo: Ramón “Cacho” Campagnale, una vida entre el fútbol, la odontología y la familia

Este miércoles 7 de octubre, desde las 20 horas, se estrenará un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton. En esta oportunidad, el protagonista será Ramón “Cacho” Campagnale, quien repasó una vida atravesada por el fútbol, la odontología, la familia y su historia en Olavarría.

Nacido y criado en Azul, Campagnale recordó durante la entrevista una infancia y adolescencia en el seno de una familia trabajadora, los primeros empleos y el camino que lo llevó, casi por accidente, a convertirse en futbolista y posteriormente en odontólogo.

A los 16 años fue incorporado por Gimnasia y Esgrima de La Plata luego de su paso por Cemento de Azul. En La Plata comenzó a entrenar y, al mismo tiempo, emprendió el camino universitario. Un compañero le sugirió realizar el curso de ingreso a Odontología y así comenzó una carrera que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en una de las grandes pasiones de su vida.

Campagnale contó que fue un consejo recibido durante aquellos años el que lo ayudó a mirar más allá del fútbol. Dentro de la actividad deportiva le hicieron ver que “la carrera del futbolista es corta y la vida es muy larga”. A partir de allí sostuvo ambas actividades y, cuando llegó a la práctica clínica, descubrió que se había enamorado de la profesión.

“Me enamoré mucho de la odontología”, recordó durante la entrevista.

Pero el fútbol también le dejó recuerdos que permanecieron intactos durante décadas. Entre ellos, destacó especialmente un partido disputado en La Bombonera, donde tuvo una actuación que terminó siendo reconocida por los hinchas de Boca y de Gimnasia.

Aquel día, recordó, terminó siendo ovacionado y hasta su compañero Flaco Rea le levantó el brazo para que pudiera saludar al público. “Llegué al vestuario, los ojos así tenía, llorando como loco”, contó al reconstruir uno de los momentos más fuertes de su trayectoria.

También recordó el interés de Boca Juniors por incorporarlo, una posibilidad que finalmente no se concretó. “Tenés un pie en Boca”, le habían dicho durante aquellas gestiones. La transferencia no se produjo y Campagnale reconoció que aquella situación significó una de las grandes decepciones de su carrera.

Después de pasar por Tigre y regresar a Gimnasia, en 1970 apareció la posibilidad que terminaría cambiando su vida. Tras un partido jugado en Olavarría, representantes de Estudiantes se acercaron para ofrecerle sumarse al club.

La propuesta tenía un atractivo adicional: Olavarría le permitía continuar con el fútbol y, al mismo tiempo, desarrollar su profesión. Campagnale ya había comenzado a trabajar en odontología y esa combinación terminó siendo decisiva.

En enero de 1973 se instaló definitivamente en Olavarría junto a su esposa, Graciela. Desde entonces construyó en la ciudad una trayectoria profesional que se extendió durante más de cinco décadas.

El fútbol continuó hasta el final de la década de 1970. Campagnale recordó especialmente el campeonato obtenido por Estudiantes, después de una victoria ante Loma Negra, y la promesa que había hecho a su familia: si conseguían el título, dejaría de jugar. Cumplió su palabra y se retiró durante los festejos.

La odontología, en cambio, continuó ocupando un lugar central. Comenzó atendiendo pacientes en Azul y La Plata y luego consolidó su actividad profesional en Olavarría. Primero tuvo un consultorio en calle España y, con el paso de los años, construyó junto a su familia el espacio profesional que actualmente comparte con sus hijos.

Rodrigo y Ramiro siguieron sus pasos y se incorporaron a la odontología. Romina eligió otro camino profesional. Para Campagnale, compartir la actividad con sus hijos representa una de las mayores satisfacciones. “Me veo superado en pasión también”, sostuvo al hablar de ellos y de la manera en que viven la profesión.

A los 80 años, y después de 56 años como odontólogo, Campagnale contó que continúa estudiando, realizando cursos y actualizándose. Su ritmo de trabajo cambió con los años, pero no abandonó una actividad que sigue formando parte de su vida cotidiana.

“Es lo que me alimenta”, definió al referirse a su trabajo.

La charla también recorrió su relación con Estudiantes más allá del fútbol. Campagnale recordó su participación en los comienzos del hockey del club y el trabajo realizado para lograr la incorporación de la disciplina a la estructura federativa. También habló de su vínculo actual con la institución, principalmente a través de sus nietos.

La familia ocupó un lugar permanente durante toda la entrevista. Campagnale habló de Graciela, de sus tres hijos y de sus ocho nietos, además de los momentos compartidos a lo largo de los años.

También hubo espacio para volver al fútbol desde la mirada de quien ahora lo observa. Contó que sigue especialmente la Premier League y habló de Emiliano “Dibu” Martínez, a quien admira por sus condiciones como arquero. Incluso recordó una anécdota previa al Mundial de Qatar 2022, cuando había observado al arquero argentino en Inglaterra y anticipado que podía convertirse en el arquero de la Selección.

Con humor, Campagnale también respondió una pregunta inevitable: si había sido mejor arquero o mejor odontólogo. Su respuesta volvió a mostrar el tono de una charla atravesada por recuerdos, autocrítica y gratitud por lo vivido.

Hacia el final, Fabricio Lucio le preguntó qué “ojalá” quería dejar mirando hacia adelante. Campagnale respondió con un deseo que sintetizó buena parte de la conversación: “Ojalá esto siga y que siga mejorando. Y que mejore, pero para todos. Que mejore para todo el mundo, que todos podamos vivir de la mejor manera posible.”

La entrevista completa con Ramón “Cacho” Campagnale se estrenará este miércoles 7 de octubre a las 20 horas por el canal de YouTube de En Línea Noticias.