La Suprema Corte bonaerense presentó el proyecto de autarquía judicial y reclamó cubrir vacantes

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires presentó ante la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto para establecer su autarquía presupuestaria y financiera, con el objetivo de que el máximo tribunal pueda elaborar y administrar su propio presupuesto. En paralelo, mediante una resolución, reclamó al Ejecutivo y a la Legislatura provincial avanzar con la cobertura de las cuatro vacantes que actualmente existen en la Corte.

La presentación del proyecto había sido anunciada por el tribunal en abril y busca que la iniciativa sea incorporada al debate del Presupuesto 2027, que el Gobierno de Axel Kicillof deberá enviar próximamente a la Legislatura.

Actualmente, la Suprema Corte bonaerense está integrada por Sergio Gabriel Torres, presidente; Daniel Fernando Soria, vicepresidente; e Hilda Kogan, ministra. Los otros cuatro cargos permanecen vacantes tras la jubilación de Luis Genoud, las renuncias de Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters y el fallecimiento de Héctor Negri.

De acuerdo con el proyecto, si la autarquía es aprobada, la Suprema Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto, con participación previa del Ministerio Público. La propuesta también contempla que el máximo tribunal pueda establecer el escalafón y las remuneraciones de la Justicia bonaerense, con el objetivo de reducir la brecha salarial existente respecto de la Justicia nacional.

El esquema planteado establece que durante los primeros tres ejercicios presupuestarios se procure recuperar el 85% de esa diferencia salarial.

El pedido por las vacantes y nuevos órganos judiciales

En paralelo, la Suprema Corte emitió la Resolución SC 2917/26, mediante la cual solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo la creación de nuevos órganos judiciales en distintas jurisdicciones de la provincia.

El pedido alcanza a los fueros Penal, Civil y Comercial, Familia, Contencioso Administrativo y Laboral, en función de las necesidades planteadas por el tribunal.

Además, la Corte requirió iniciar o completar las designaciones de magistrados correspondientes a órganos creados mediante distintas leyes que todavía se encuentran pendientes de puesta en funcionamiento, así como ampliar la competencia territorial de determinados órganos judiciales.

En la resolución, los ministros señalaron que la creación de esos organismos debe estar acompañada por las condiciones edilicias y presupuestarias necesarias, incluyendo los cargos de personal indispensables para garantizar su funcionamiento.