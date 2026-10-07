El proyecto para que veteranos de Olavarría viajen a Malvinas espera la definición del Municipio

El proyecto para crear el Programa Municipal de Viajes de Reconocimiento a los Veteranos de Guerra de Malvinas avanza en el Honorable Concejo Deliberante. La iniciativa fue presentada por el concejal Marcelo Petehs, presidente del bloque Por Más Libertad, y actualmente aguarda la respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal sobre el financiamiento.

Olavarría comenzó en 2008 a enviar veteranos a las Islas Malvinas, a razón de dos por año, lo que permitió el regreso de doce veteranos de guerra. Sin embargo, la propuesta se encuentra detenida.

El proyecto elaborado por Petehs prevé un costo estimado de 5 millones de pesos por veterano. La iniciativa deja a criterio del Ejecutivo el mecanismo de financiamiento, ofreciendo la posibilidad de proponer la creación o afectación de recursos específicos.

Entre sus puntos principales, la iniciativa contempla la creación de un Registro público de Veteranos interesados en viajar junto a la Agrupación Veteranos de Guerra «2 de Abril», un orden de prioridad que favorezca a quienes nunca viajaron y la cobertura de traslados, alojamiento, alimentación y seguros por parte del municipio.