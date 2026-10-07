Alerta por estafas virtuales con un falso show en el Teatro Municipal

El Municipio de Olavarría advirtió a la comunidad sobre intentos de estafas virtuales tras detectarse un posteo en redes sociales que promocionaba la supuesta presentación del espectáculo “Guerreras K Pop” para el próximo 9 de octubre en el Teatro Municipal.

La publicación engañosa incluía la descripción del show inexistente y un enlace directo a una falsa ticketera virtual para la compra de entradas.

Ante esta situación, desde el Municipio solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios antes de ingresar o compartir datos personales y bancarios en sitios web o redes sociales. Asimismo, remarcaron la importancia de consultar únicamente las vías y canales oficiales de información para verificar la agenda de espectáculos.