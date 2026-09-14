Se viene un nuevo Mini Gym

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Deportes, recuerda que el próximo sábado 19 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del Mini Gym, el tradicional encuentro de gimnasia infantil que convoca a instituciones y clubes de distintos puntos del Partido e inclusive de la región.

El evento será desde las 14 horas, con la participación de más de una decena de entidades e instituciones del Partido, que desplegarán su color, alegría y talento en el Maxi Gimnasio del club Atlético Estudiantes.

La propuesta, además, tendrá su lado solidario ya que el valor de la entrada será un alimento no perecedero. Todo lo recabado será entregado luego a instituciones de la ciudad.