Dos niños buscan una familia adoptiva a través del Juzgado de Familia

El Juzgado de Familia N° 1 del Departamento Judicial Azul difundió dos convocatorias para personas interesadas en asumir guardas con fines de adopción y/o brindar acompañamiento como referentes afectivos, tutores o figuras análogas de cuidado.

Una de las búsquedas corresponde a Darío, de 11 años, para quien se busca una familia que pueda brindarle cariño, paciencia, cuidados y los apoyos que necesita. El niño concurre al segundo ciclo de una escuela de educación especial, donde durante dos años consecutivos fue elegido mejor compañero y abanderado. Además, le gusta dibujar y asiste dos veces por semana a un taller.

La segunda convocatoria es para Timoteo, de 8 años, quien desea una familia que lo cuide y atienda. El niño concurre a tercer grado de la escuela primaria y disfruta especialmente de practicar atletismo, disciplina en la que encontró un espacio para entrenar y hacer amigos.

En ambos casos, las convocatorias están dirigidas a personas con domicilio en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y San Luis. La información difundida por el Juzgado señala además la importancia de respetar los vínculos fraternos de cada niño.

Las personas interesadas pueden comunicarse con el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción al correo [email protected] o completar el formulario de convocatorias disponible en el sitio de adopciones de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.