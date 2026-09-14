Barrio por Barrio se realizará en simultáneo en CECO I y Santa Luisa

El programa municipal “Barrio por Barrio” tendrá este miércoles 16 de septiembre una jornada por partida doble, con dispositivos que funcionarán en simultáneo en el barrio CECO I y en la localidad de Santa Luisa.

Uno de los operativos se desarrollará desde las 10 horas en el cruce de avenida Perón y Santa Cruz, en el barrio CECO I, donde estarán presentes funcionarios y equipos de distintas áreas municipales para brindar atención y servicios a vecinos y vecinas.

Además, desde ese punto se llevará adelante un operativo puerta a puerta para dialogar con los vecinos, informar sobre las gestiones y servicios que brinda el Municipio y relevar inquietudes y necesidades para su posterior canalización ante las áreas correspondientes.

La jornada también contará con la participación de Malvinas y Coopelectric, empresas que prestan servicios al Municipio, junto a cuadrillas de Obras Públicas.

De manera paralela, se desplegará un dispositivo de similares características en el Centro de Atención Primaria de la Salud de Santa Luisa, al que podrán acercarse vecinos y vecinas de la localidad y de otros puntos rurales cercanos.