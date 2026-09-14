Se inauguró el 4° Congreso Educativo Regional

Imágenes Mauricio Latorre

En la mañana de este lunes, el Salón Rivadavia fue sede del acto de apertura del 4° Congreso Educativo de la Región Educativa N° 25 (que integra a los distritos de Olavarría, Azul, Bolívar y Tapalqué). La iniciativa, que se desarrollará en la ciudad hasta el viernes 18 de septiembre, es organizada por la Municipalidad de Olavarría, la Jefatura Distrital y las Jefaturas Regionales de Educación de Gestión Estatal y Gestión Privada (DIEGEP).

La jornada inaugural fue encabezada por el intendente municipal Maximiliano Wesner y contó además con la presencia de la senadora provincial Evelyn Díaz; el director de Educación municipal, Diego Lurbe; la Jefa Regional de Educación, Marta Casanella; el Jefe Distrital, Julio Benítez; la Jefa Regional de DIEGEP, Romina Altafini; y la presidenta del Consejo Escolar, Florencia Cervino; junto a funcionarios del gabinete local, inspectores de diversas áreas, equipos directivos, docentes, estudiantes y representantes institucionales.

Durante cinco días de intensa actividad en diferentes sedes, tales como el Salón Rivadavia, el Polo Educativo La Máxima y la Casa del Bicentenario, el Congreso abarca a todos los niveles y modalidades educativas de gestión pública y privada. La edición actual adquiere un carácter histórico particular al inscribirse en el marco de los 50 años de la última dictadura cívico-militar y los 20 años de la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), articulando debates fundamentales sobre alfabetización, salud mental y participación juvenil.

Durante las intervenciones de las autoridades regionales, se enfatizaron los pilares conceptuales que guían esta nueva edición.

En principio, Romina Altafini destacó que formarse en comunidad representa un acto de compromiso indispensable ante las transformaciones sociales: “La formación permanente de quienes habitamos el aula es el acto de amor pedagógico más revolucionario que tenemos. Enseñar con ternura requiere la valentía de seguir aprendiendo, porque una comunidad que aprende unida jamás se resigna”. Asimismo, valoró el trabajo articulado con las distintas dependencias municipales para acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes.

Por su parte, Marta Casanella remarcó el valor del espacio como una pausa colectiva dentro del sistema bonaerense: “En tiempos de atomización e individualismo, dar la palabra es un acto intelectual para construir contramemoria. Mirar al pasado no es mirarlo pasivamente, es interpelarlo con el presente para pensar el futuro en el cual queremos vivir”.

En tanto Julio Benítez (promotor de la iniciativa recuperada en 2023) definió el espíritu del encuentro como una apuesta contracultural frente al individualismo: “Decimos que somos contraculturales porque este congreso no existiría sin una red construida y en construcción. Se borra la línea entre la gestión pública y la privada cuando nos sentamos a consensuar en el territorio; la escuela no puede sola y esta red nos sostiene a todos”.

Al finalizar el acto de apertura, el intendente Maximiliano Wesner ratificó el compromiso incondicional de la gestión municipal con la educación pública y agradeció el trabajo cotidiano de la comunidad docente regional.

“Quiero agradecerles por el esfuerzo diario. Desde un aula, un patio o un salón de actos, los docentes no solo construyen autonomía en nuestros pibes y pibas, sino que construyen comunidad. La ciudad que queremos es con más y mejor educación, y este congreso pone en el centro de la escena la potencia de la educación bonaerense”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, en el marco de las actividades del Congreso, el próximo miércoles se llevará a cabo la jornada conmemorativa por el Día de las Juventudes en la Casa del Bicentenario, con la participación activa de estudiantes de la región en talleres y espacios de debate.

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