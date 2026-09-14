Se viene el Festival Memoria, Verdad y Juventud

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Juventudes de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, recuerda que este miércoles 16 de septiembre a partir de las 10:00 horas, se realizará el Festival Memoria, Verdad y Juventud en el Parque Bicentenario. La iniciativa propone un espacio de encuentro, participación y expresión que tendrá como protagonistas a estudiantes secundarios y centros de estudiantes.



La actividad se enmarca en el Día Nacional de la Juventud y tiene como objetivo conmemorar los 50 años de La Noche de los Lápices desde una mirada construida por las propias juventudes. Las propuestas que se desarrollarán durante el festival fueron pensadas y trabajadas colectivamente en encuentros previos con centros de estudiantes, a partir de los ejes de memoria, participación y ejercicio de derechos.



A lo largo de la jornada, que se extenderá hasta el mediodía, las juventudes podrán participar de diferentes propuestas para crear, expresarse y compartir. Habrá una Muestra de la Memoria, mundialito de fútbol tenis, streaming en vivo, talleres de confección de pañuelos y estampa de remeras, entre otras actividades.



De esta manera, el Festival busca recuperar y mantener viva la memoria de La Noche de los Lápices desde una perspectiva juvenil actual, generando un espacio para el encuentro, la expresión y la participación colectiva.