Búsqueda laboral: Supervisor de Taller
Búsqueda laboral: Supervisor de Taller
Empresa
- Imzama Potes S.A. (IMPU)
Puesto
- Supervisor de Taller
Requisitos
- Experiencia previa comprobable en tareas de supervisión, gestión de equipos y manejo de personal (preferentemente en el rubro metalúrgico).
- Disponibilidad horaria.
Perfil buscado
- Persona responsable, organizada, resolutiva y proactiva.
- Capacidad de trabajar en equipo y comunicación efectiva.
Contacto / Envío de CV
Correo electrónico:
[email protected]
Asunto del correo: SUPERVISOR