Búsqueda laboral: Supervisor de Taller

Búsqueda Laboral
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Búsqueda laboral: Supervisor de Taller

Empresa

  • Imzama Potes S.A. (IMPU)

Puesto

  • Supervisor de Taller

Requisitos

  • Experiencia previa comprobable en tareas de supervisión, gestión de equipos y manejo de personal (preferentemente en el rubro metalúrgico).
  • Disponibilidad horaria.

Perfil buscado

  • Persona responsable, organizada, resolutiva y proactiva.
  • Capacidad de trabajar en equipo y comunicación efectiva.

Contacto / Envío de CV

Correo electrónico: [email protected]

Asunto del correo: SUPERVISOR

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