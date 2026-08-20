Importante empresa incorpora: medio oficial u oficial de taller

Una importante empresa local con más de 25 años de trayectoria abrió una búsqueda laboral orientada a Medio Oficial u Oficial de Taller, con especialidad en maquinaria vial, para sumarse a su equipo de trabajo en Olavarría y la zona.

Perfil y Requisitos La propuesta está dirigida a personas con experiencia, compromiso y pasión por la mecánica. Entre los requisitos principales se destacan:

Conocimientos en motores de máquinas viales y electromecánica.

Experiencia en diagnóstico, reparación y mantenimiento mecánico.

Capacidad para leer e interpretar planos mecánicos, eléctricos e hidráulicos.

Manejo de herramientas de taller y capacidad para detectar fallas y trabajar en equipo.

Responsabilidad, compromiso y predisposición.

Se valorará especialmente la experiencia en tareas vinculadas a palas cargadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras, camiones, equipos de movimiento de suelo y maquinaria pesada en general.

Condiciones y Contacto La empresa ofrece una remuneración acorde a la especialidad y experiencia, estimada entre $2.000.000 y $2.500.000 mensuales.

Quienes estén interesados en postularse pueden enviar su Currículum Vitae por correo electrónico a: [email protected].