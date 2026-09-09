Busqueda Laboral: zinguero / a
La empresa Imzama Potes S.A. lanzó una búsqueda laboral orientada a la incorporación de un/a Zinguero/a para sumar a su equipo de trabajo en Olavarría.
Requisitos del puesto
- Experiencia previa y comprobable en la posición.
- Manejo de máquina plegadora.
- Interpretación de planos y órdenes de trabajo.
- Conocimientos en medición, soldadura y remaches de chapa galvanizada.
Postulación Quienes cumplan con el perfil y estén interesados/as deben enviar su currículum vitae por correo electrónico a [email protected], indicando en el asunto «ZINGUERO».