Una joven fue hospitalizada tras un choque entre dos motos en Pueblo Nuevo

Una joven resulto con heridas leves tras un siniestro vial en el barrio Pueblo Nuevo

Un fuerte choque entre dos motos se produjo en la tarde de este miércoles en la intersección de las calles Chacabuco y Coronel Suárez.

El hecho involucró a una motocicleta Gilera de 110 centímetros cúbicos, guiada por una joven, y a un ciclomotor Corven de 125 centímetros cúbicos, conducido por un hombre que se desempeña como motomandados.

Como consecuencia del impacto, la conductora del primer vehículo sufrió golpes y lesiones de carácter leve. Fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Municipal Héctor Cura por una ambulancia del Servicio de Salud Pública Municipal.

En el sitio intervino personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría. El tránsito en la calle Chacabuco permanece interrumpido a la espera del avance de las actuaciones correspondientes.