Recalde celebró su 115° aniversario con una fiesta popular en la plaza Damián Recalde

Con clima favorable durante la mañana y la tarde del domingo, la localidad de Recalde festejó su 115° aniversario. La actividad tuvo como punto de encuentro la plaza Damián Recalde, donde se congregaron vecinos de la localidad, del Partido de Olavarría y de la región.

Los festejos comenzaron al mediodía con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, la delegada municipal Claudia Ricci, integrantes del gabinete de gobierno y referentes institucionales y vecinales. Luego de las palabras de bienvenida, se realizó el tradicional desfile con la participación de instituciones educativas, agrupaciones tradicionalistas, entidades deportivas y organizaciones comunitarias.

Posteriormente se llevó a cabo el corte de tortas y un almuerzo compartido con puestos gastronómicos a cargo de instituciones locales. Además, el espacio contó con un paseo de emprendedores y artesanos.

La jornada finalizó con presentaciones musicales y de baile en vivo, a cargo de peñas folclóricas, grupos de danzas y los shows de Nico Centineo, El Sabor Cumbiero y La Diferente.