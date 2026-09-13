Regional Amateur: Ferro empató en Pigüé, Embajadores igualó y Estudiantes sigue con puntaje ideal

Ph: Lu Coronel

Se jugó este domingo la tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur, con actividad para los equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría.

En la Zona 3, Ferro Carril Sud empató 3 a 3 como visitante ante Sarmiento de Pigüé. Ramón Sánchez, en dos oportunidades, y Juan Álvarez marcaron para el equipo olavarriense, que continúa como líder de la zona con cuatro puntos.

En la Zona 6, Embajadores y Balonpié de Bolívar no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0. Con Racing A. Club libre, los tres equipos quedaron igualados con dos unidades.

Por último, en la Zona 7, Estudiantes volvió a ganar con autoridad y goleó 4 a 0 a El Fortín. Joaquín Stular y Manuel Abentín marcaron dos goles cada uno para el equipo albinegro, que suma nueve puntos y mantiene el puntaje ideal. En el otro encuentro, Argentinos de 25 de Mayo derrotó 3 a 1 a Loma Negra.

Los resultados y posiciones

Zona 3

Sarmiento de Pigüé 3 – Ferro Carril Sud 3

Goles de Ferro: Ramón Sánchez (2) y Juan Álvarez.

Posiciones: Ferro, 4; Huracán, 3; Sarmiento, 1.

Próxima fecha: Sarmiento vs. Huracán. Libre: Ferro.

Zona 6

Embajadores 0 – Balonpié de Bolívar 0.

Posiciones: Embajadores, Racing y Balonpié, 2.

Próxima fecha: Embajadores vs. Racing. Libre: Balonpié.

Zona 7

Estudiantes 4 – El Fortín 0

Goles: Joaquín Stular (2) y Manuel Abentín (2).

Argentinos de 25 de Mayo 3 – Loma Negra 1

Gol: Matías Da Rosa.

Posiciones: Estudiantes, 9; Argentinos, 6; El Fortín, 3; Loma Negra, 0.

Próxima fecha: Estudiantes vs. Loma Negra y El Fortín vs. Argentinos.