Colonias y Cerros consiguió su primera victoria en el torneo de Primera División “Juan Domingo Marinangeli”

Foto: Lu Coronel

En el estadio “Clemente Di Carlo”, Colonias y Cerros derrotó 1-0 a Embajadores por la sexta fecha del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

El único gol del partido fue convertido por Rafael Valeiras, para darle al conjunto de Colonias y Cerros tres puntos por primera vez en el campeonato.

La sexta fecha se completará este miércoles con dos partidos.

Por un lado, Ferro Carril Sud recibirá a El Fortín desde las 20 en Primera División, mientras que previamente, a las 18, se enfrentarán en Sub 21.

Además, Loma Negra y San Martín jugarán este miércoles desde las 16.45 en Sub 21