CFK pedirá que Casación revise su condena por un testimonio que surgió de Cuadernos

Un perito explicó que Lázaro Báez recibió 51 veces menos obra pública que una empresa vinculada a Macri entre 2009 y 2015. La defensa de la ex presidenta pedirá la suspensión de la condena.

Cristina Kirchner se presentará ante Casación para que revisen su condena por la causa Vialidad. La defensa de la ex presidenta encontró nuevos elementos que, sostienen, rebaten la acusación contra CFK y piden suspender la pena.

El tribunal que la condenó por la Causa Vialidad sostuvo que la ex presidenta había favorecido a Lázaro Báez a través del decreto 54 de 2009. La normativa determinaba que la Dirección de Vialidad era beneficiaria de un fideicomiso para para obras de infraestructura.

Esa fue la base de la condena a Cristina por administración fraudulenta. A pesar de los pedidos de la defensa que encabezó Alberto Beraldi, el tribunal se negó a peritar los desembolsos de Vialidad que sirvieron para favorecer a Baéz.

«A veces las pruebas aparecen en donde menos se esperan», dijo Beraldi. Contó que en el juicio Cuadernos un perito convocado por los fiscales presentó un cuadro explicativo de la distribución de los pagos de Vialidad.

El equívoco peronista

Báez recibió 20 millones de dólares en obras, un 0,85% de los recursos totales que se distribuyeron entre 2009 y 2025. IECSA, la empresa de la familia Macri, capturó 360 millones de dólares, 51 veces más.

Con esa prueba, los abogados de Cristina se presentarán ante Casación para pedir un recurso de revisión. Pedirán suspender la condena como medida cautelar hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

No podrán volver a intervenir aquellos magistrados que hayan fallado en la causa como Gustavo Hornos, Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

«Es imposible mantener la condena con las pruebas que presentamos», dijo Rafael Valim, uno de los abogados que forma parte del equipo de CFK. Javier Borrego, el tercer miembro del equipo, también fue contundente: «Esta sentencia a condena es un delirio, nunca leí algo así».