Presupuesto 2027: el Gobierno prevé una inflación del 18% y un dólar a $1847

El gobierno dio a conocer este martes por la tarde los ejes principales del Presupuesto 2027 que enviará a la Cámara de Diputados en las próximas horas. Las previsiones se discutieron en la reunión de la mesa política, que se extendió por más de tres horas y media. Allí se abordaron dos temas centrales: las principales variables económicas previstas para 2027 y la agenda legislativa.

De acuerdo a la información, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales indicadores contemplados para 2027. “Se prevé un crecimiento del PBI del 4 por ciento”, sostuvieron. Entre otros supuestos, el Presupuesto 2027 estima que la inflación acumulada en el año será del 18% (21,1% promedio durante 2026), mientras que los salarios tendrán un ajuste promedio del 25,4%.

El proyecto de Presupuesto contempla nuevamente resultado fiscal positivo y según el Gobierno, “será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en default”.

De la información difundida por Casa Rosada se desprende que se esperan “exportaciones de bienes y servicios” por más de US$130.000 millones de dólares y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los US$15.000 millones.

A su vez, el Presupuesto estima que el tipo de cambio mayorista cerrará 2026 en $1600 y que a fin de 2027 alcanzará los $1847,60 (con un tipo de cambio promedio anual de $1728 pesos). “No se trata de una predicción sino surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027”, dijeron desde el Palacio de Gobierno.

Según estos números, el dólar mayorista (hoy en $1507) acumulará una suba del 6,2% hasta fin de este año.

En cuanto a la dinámica de las cuentas públicas, los números del presupuesto plantean que 2026 cerrará con un superávit primario del 1,3% del PBI, y que esa pauta se replicará en 2027. En el último staff report, el FMI había diagramado un superávit de entre 1,4% y 1,8% del PBI para el año que viene.

Con respecto al nivel de actividad, el Presupuesto 2027 estima que el PBI se expandirá un 3% este año (lejos del 5% que había establecido para este año el Presupuesto 2026). La cifra está por encima de las proyecciones de los principales bancos y consultoras del país: según el último REM del BCRA, la economía argentina crecerá un 2,1% este año.

Para 2027, el nuevo Presupuesto proyecta que el PBI crecerá 4% el año que viene. En sus últimas proyecciones, el FMI pronosticó un crecimiento del 3,5%.