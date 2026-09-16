Milei llamó a Santilli como el «próximo gobernador de la Provincia de Buenos Aires»

Agencia DIB – El presidente Javier Milei llamó “próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires” al jefe de Gabinete, Diego Santilli durante la reunión con legisladores libertarios en la Casa Rosada, lo que consolida la posibilidad de que el funcionario se convierta finalmente

La mención lanzada por el presidente al pasar por el presidente no pasó desapercibida entre los diputados y senadores, dos de los cuales la confirmaron a DIB. En el entorno de funcionario advirtieron que no es la primera vez que Milei lo referencia así a Santilli.

El encuentro en el que se produjo la novedad se realizó en el Salón Héroes de Malvinas, durante el encuentro en el que el Presidente repasó la estrategia legislativa de La Libertad Avanza para lo que resta del año.

Santilli, uno de los encargados de conseguir los acuerdos para el proyecto de suspensión de las PASO -uno de los puntos calientes de la agenda parlamentaria del gobierno- viene recibiendo señales de que podría ser el elegido para representar a LLA en la pelea por la sucesión de Kicillof.

En LLA citan en ese sentido la definición de Sebastián Pareja cuando consideró que Santilli “parece ser el que mejor nos representa” en la estratégica pelea bonaerense, el 13 de agosto pasado durante la inauguración de la sede de LLA para la Provincia de Buenos Aires.

La posición de Pareja es importante no solo porque es el presidente del partido en la Provincia, sino debido a que se trata de la mano derecha política de Karina Milei, por lo que aparece desde hace años como el otro posible candidato libertario en la provincia.

Las chances de Santilli de ser el candidato se acrecentaron después del triunfo electoral de octubre del año pasado, cuando encabezó la boleta de diputados nacionales bonaerenses luego de la renuncia de José Luis Espert en medio del escándalo por su vínculo con “Fred” Machado.

Luego, el desembarco en la jefatura de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, afectado por otro escándalo, en este caso por el incremento de su patrimonio. En su nueva función, Santilli sumó poder político.

De todos modos, en el entorno de Santilli son prudentes: aseguran que la prioridad absoluta del funcionario es trabajar para alcanzar los objetivos de gestión que le marcó Milei. Y en ese marco, señalan la buena convivencia con Pareja.

El diputado conserva además una cuota importante de poder en el armado bonaerense. Maneja los bloques libertarios en ambas cámaras de la Legislatura provincial y fue determinante en la confección de las últimas listas. Ese esquema relegó a Las Fuerzas del Cielo, el sector que responde a Santiago Caputo, de la estructura bonaerense.

La convivencia entre Pareja y Santilli forma parte de un esquema todavía híbrido. Si la candidatura a gobernador la encabeza Santilli, la disputa pasará por quién controlará el armado territorial que la acompañe: los lugares en las listas provinciales, las candidaturas a intendente y los concejos deliberantes.

Hasta ahora, ese terreno estuvo bajo la órbita de Pareja. Pero si Santilli termina encabezando la boleta bonaerense, en LLA descuentan que buscará tener injerencia en la definición de los lugares en las legislaturas provinciales.