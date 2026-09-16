Guaminí: investigan las causas del vuelco de la lancha y aún buscan al quinto tripulante

La tragedia ocurrida el último sábado en Laguna del Monte, en Guaminí, continúa rodeada de interrogantes. Mientras se mantiene el operativo de búsqueda del quinto tripulante de la embarcación que se dio vuelta y dejó, hasta el momento, cuatro víctimas fatales, la investigación procura establecer qué circunstancias provocaron el hundimiento de la lancha tipo Trucker.

Una de las hipótesis que baraja la pesquisa, de acuerdo a testimonios de expertos en pesca deportiva, apunta a un eventual problema de estabilidad en la embarcación.

Según explicó al portal Cambio2000 un pescador con experiencia en el circuito de las Lagunas Encadenadas, una ola podría haber alterado la distribución de los hombres que se encontraban a bordo de la lancha y provocado que el peso se desplazara bruscamente hacia un mismo sector de la lancha. La desestabilización, siempre dentro del terreno de las hipótesis, podría haber generado una pérdida de equilibrio y el posterior vuelco.

Las embarcaciones de este tipo se encuentran habilitadas para transportar entre nueve y diez personas, aunque en las salidas de pesca deportiva suelen utilizarse con una cantidad considerablemente menor de pasajeros, fundamentalmente por una cuestión de comodidad y espacio para desarrollar la actividad.

Sin daños



Otro elemento que genera cuestionamientos es el estado en que fue localizada la embarcación: la lancha no presentaría daños estructurales visibles, circunstancia que, de acuerdo con la explicación aportada por personas vinculadas a la actividad, no necesariamente resulta llamativa teniendo en cuenta las características de la laguna. La ausencia de roturas tampoco permitiría, por sí sola, descartar un vuelco provocado por una pérdida de estabilidad.

Cuatro muertos y un quinto pescador buscado

Luego del hallazgo de la embarcación fueron identificados los cuerpos de José Domingo Carrizo, de 84 años, oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; y José Luna, de 70 años. El domingo, en tanto, fue localizado el cuerpo sin vida de José Antonio Bianchi, el guía de pesca de 52 años residente en Cochicó. Mientras tanto, con jornadas complicadas por la inestabilidad climática, continúa el operativo para localizar al quinto tripulante.

Por ahora, la posible pérdida de estabilidad de la lancha constituye solamente una hipótesis. Las circunstancias concretas que desencadenaron el naufragio deberán ser determinadas por la Justicia tras analizar toda la prueba que logre recabar la investigación.

La causa está en manos de la UFIJ N.º 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, bajo la carátula “averiguación de causales de muerte”.