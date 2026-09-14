Azuleños integran la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito

Durante el acto encabezado por Viviam Perrone, fue presentada la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito (AIVT).

Patricia Estanga, referente de Estrellas Amarillas de Azul, participó de la presentación de la nueva entidad impulsada por Viviam Perrone, que busca articular a víctimas y familiares de siniestros viales de distintos países. El acto se realizó en la Legislatura porteña y tuvo entre sus principales reclamos el avance de una reforma del Código Penal que podría perder estado parlamentario a fin de año.

La presentación de la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito (AIVT) se realizó el pasado 2 de septiembre en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el lema “Honramos a quienes ya no están transformando el dolor en prevención”. Estanga participó en representación de Estrellas Amarillas de Azul, mientras que por San Cayetano estuvo Marcela Smouglenar.

Según señalaron colegas de El Tiempo, del encuentro participaron legisladores y funcionarios nacionales y provinciales, magistrados de distintos fueros, fiscales, representantes de organizaciones vinculadas con la seguridad vial y familiares de víctimas. También estuvieron la actriz Georgina Barbarossa, madrina de la asociación; el presidente de AUBASA, José Arteaga; la hermana Marta Pelloni y Gloria Machado, asesora legal de la Red Infancia Robada. Desde una videoconferencia acompañaron el actor Ricardo Darín y el periodista Ernesto Arriaga, padrino de la AIVT.

La iniciativa es encabezada por Viviam Perrone, quien desde hace años trabaja en la defensa de los derechos de las víctimas de siniestros viales. Estanga explicó a El Tiempo que la nueva organización busca ampliar ese trabajo más allá de las fronteras argentinas. “Viviam ya estaba trabajando desde una ONG nacional, como referente y fundadora de la Asociación de Madres del Dolor, pero esta vez decidió trascender las fronteras por la causa: trabajar para disminuir la siniestralidad vial y las víctimas fatales, de manera integral, en reformas legislativas, concientización y educación vial”, sostuvo.

Durante el acto, Perrone volvió sobre la historia que marcó su compromiso con la seguridad vial: la muerte de su hijo Kevin Sedano, de 14 años, atropellado en 2002. A partir de aquel hecho inició un proceso de reclamo por modificaciones en la legislación y políticas públicas vinculadas con la prevención y el acompañamiento de las víctimas.

En ese recorrido, recordó las reformas que permitieron incorporar como agravantes distintas conductas relacionadas con los siniestros viales, además de la posterior sanción de la Ley de Alcohol Cero y la Ley de Víctimas. Ahora, junto con un equipo integrado por profesionales como el doctor Natalio Nicodemo y el licenciado Walter Gorbak, impulsa una nueva reforma del Código Penal en materia de siniestros viales.

El proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado y permanece pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados. Uno de los planteos centrales de la jornada fue precisamente la necesidad de evitar que pierda estado parlamentario a fin de año.

La discusión también estuvo atravesada por las cifras de la siniestralidad. De acuerdo con los datos expuestos durante el encuentro, los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte entre los jóvenes en Argentina, mientras que a nivel nacional se producen unas 8.000 muertes anuales. A escala mundial, se mencionaron 1,3 millones de fallecimientos y unos 50 millones de personas heridas cada año.

Para las organizaciones de víctimas, el abordaje no debe limitarse a las sanciones posteriores a un siniestro. En ese sentido, se remarcó la necesidad de avanzar con legislación, controles, campañas de concientización y educación vial, pero también con herramientas de asistencia para quienes quedan afectados por un hecho de tránsito.

“Falta entender que los familiares de víctimas también pueden colaborar en la toma de decisiones, acompañar en la elaboración de políticas públicas”, planteó Estanga, quien también cuestionó la falta de consulta a las organizaciones y el tratamiento demorado de iniciativas vinculadas con la seguridad vial.

En Argentina, uno de los mecanismos de asistencia mencionados durante el encuentro es la línea Federal 149, opción 2, que ofrece asesoramiento legal y contención psicológica a víctimas y familiares de siniestros viales durante las 24 horas y de manera gratuita.

Para Estanga, la incorporación de Estrellas Amarillas de Azul a esta nueva organización representa una posibilidad de ampliar el trabajo que vienen desarrollando desde la ciudad. “Por eso cobra gran relevancia este evento nacional y su articulación a nivel global, conformando una red de contención y representatividad unificada en campañas de seguridad vial y educación vial”, destacó.

Finalmente, consideró que la presentación de la AIVT implica “la renovación de compromiso de justicia, de compromiso a la vida” y valoró la posibilidad de que las organizaciones de víctimas puedan tener una participación más activa en las decisiones y políticas públicas vinculadas con la seguridad vial.