Hallaron a un cuarto pescador sin vida tras el naufragio en la Laguna del Monte y buscan a un desaparecido

Cuatro personas murieron y una permanece desaparecida tras el siniestro ocurrido en la Laguna del Monte, en el partido de Guaminí, donde una embarcación con cinco tripulantes dio vuelta campana mientras realizaba una excursión de pesca deportiva.

El hecho de tránsito en el agua se produjo el sábado al mediodía, en el sistema de las Encadenadas del Oeste, en condiciones climáticas adversas marcadas por una temperatura de 7 °C y ráfagas de viento superiores a los 35 kilómetros por hora. Por causas que se investigan, la lancha perdió la estabilidad y volcó, provocando la caída de todos sus ocupantes al agua.

Durante las primeras horas del operativo desplegado el sábado, los rescatistas localizaron los cuerpos de tres de los pescadores: José Domingo Carrizo, de 84 años y con domicilio en San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, procedente de Capital Federal; y José Luna, de 70 años. Las tareas se interrumpieron al caer la noche por la falta de iluminación.

El domingo por la mañana, al reanudarse los rastrillajes, las autoridades hallaron el cuerpo del cuarto integrante del grupo, identificado como José Antonio Bianchi, de 52 años, vecino del Balneario Cochicó, quien se desempeñaba como guía de la excursión. Todas las víctimas localizadas llevaban puestos sus chalecos salvavidas al momento del hallazgo.

Efectivos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Policía Comunal continúan con las tareas de búsqueda en distintos sectores de la laguna para intentar localizar al quinto y último tripulante.

La causa judicial está a cargo de la UFIJ N° 3 de Trenque Lauquen bajo la carátula de «averiguación causales de muerte». Asimismo, las autoridades policiales de Guaminí dispusieron la suspensión preventiva de todas las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.