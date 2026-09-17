Zona Fría: Milei consiguió dictamen y está más cerca de reducir los subsidios al gas en Olavarría y otras 90 ciudades bonaerenses

El Gobierno nacional consiguió dictamen favorable en el Senado para el proyecto de ley que busca revertir la ampliación del régimen de Zona Fría y reducir el alcance de los subsidios al consumo de gas natural. La iniciativa podría encarecer las facturas en 94 localidades bonaerenses, además de otras de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.

El dictamen se aprobó durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Energía y Minería de la Cámara alta, en el que expusieron especialistas en la materia. Con este paso, el proyecto quedó habilitado para ser tratado en el recinto. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Durante las exposiciones, la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, defendió la reducción del régimen y sostuvo que “no puede haber subsidios generalizados”. En ese se

ntido, señaló que la ley actual se financia mediante un cargo aplicado a las facturas de todos los usuarios del país.

En contraposición, el senador de San Luis Fernando Salino, de Justicia Social Federal, advirtió sobre el impacto social de la medida. Según planteó, las facturas podrían aumentar hasta un 55% en las zonas donde el consumo de gas supera el promedio. También cuestionó el margen de discrecionalidad que, a su entender, el proyecto le otorga al Poder Ejecutivo para administrar los subsidios.

La iniciativa oficial busca dar marcha atrás con la Ley 27.637, sancionada en 2021, que amplió el régimen de Zona Fría a partir de criterios bioambientales e incorporó regiones que hasta entonces no contaban con descuentos en las tarifas de gas.

En la provincia de Buenos Aires, antes de esa modificación, el beneficio alcanzaba únicamente al partido de Carmen de Patagones. Con la ampliación se incorporaron otras 90 ciudades, entre ellas Olavarría, Mar del Plata, Bahía Blanca, Azul y Necochea.

Los cuestionamientos a la ampliación sostienen que las localidades incorporadas no reúnen condiciones geográficas que justifiquen el beneficio. Desde la postura contraria, se argumenta que en esas regiones las temperaturas son más bajas y que el consumo promedio de gas duplica al del resto del país.

Si el proyecto se convierte en ley, se mantendrá un régimen de subsidios, pero con un alcance mucho más acotado que el actual. Esto implicaría un incremento en el costo del servicio para los usuarios que pierdan el beneficio, aunque el Gobierno nacional todavía no cuantificó oficialmente el impacto de la medida.