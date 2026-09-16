Elsa Haydee Familiari Zaffora viuda de Gone (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 16 de septiembre de 2026, a los 95 años. Su sobrino Eduardo Chesco y Silvia Recofsky; su sobrino nieto Ezequiel y Lorena Familiari; su bisnieta Mia Bertello y demás deudos participan su fallecimiento. Vecina de Hinojo, lugar donde nació. Jubilada. No se realizará velatorio ni responso. La inhumación se llevará a cabo el jueves 17 de septiembre, a las 11:30, en el Cementerio Municipal de Hinojo. Servicio adherido a Coopelectric.