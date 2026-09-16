Raúl Mario Albarracín (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 15 de septiembre de 2026, a los 73 años de edad. Su esposa, Ana Esther Pin; sus hijos, Gladys Carolina, Matías Maximiliano y Mauro Ezequiel Albarracín; sus hijos políticos, Silvio Alejandro Moser y Malena Pallero; sus nietos, Ignacio y Sol Moser y Juan Bautista Albarracín; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”, desde las 14 horas. Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: jueves 17 de septiembre de 2026, a las 8:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Luján, nacido en Santiago del Estero y jubilado portuario.