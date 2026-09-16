STMO Olavarría prepara su gran fiesta para el 7 de noviembre en el CEMO

Ciudad
Por En Linea Noticias 0

STMO Olavarría realizará su gran fiesta el próximo 7 de noviembre desde las 21 en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO), en una jornada de celebración para la que ya se encuentran disponibles las últimas tarjetas.

A menos de dos meses del encuentro, la organización avanza con los preparativos de la noche e invita a quienes quieran participar a reservar su lugar.

Las tarjetas pueden adquirirse de lunes a viernes, de 8 a 14, en Rivadavia 1935 o en la sede de La Mutual, ubicada en General Paz 2867.

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