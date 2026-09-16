Violencia familiar y de género: fiscales de la región participaron de una mesa de trabajo en Azul

Fiscales de Azul, Olavarría, Tandil, General Alvear y Bolívar participaron este martes de una mesa de trabajo destinada a mejorar la identificación y el abordaje urgente de situaciones de alto riesgo vinculadas con violencia familiar y por razones de género.

La actividad se realizó en el Salón del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul y contó con la participación de la Dra. Mercedes Rubio, integrante de la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar de la Procuración General.

El encuentro estuvo orientado a unificar y fortalecer criterios de actuación frente a casos que requieren una intervención urgente, además de brindar herramientas para detectar de manera temprana situaciones de alto riesgo.

La jornada se desarrolló en el marco de la aplicación del “Decálogo de medidas para la identificación y abordaje urgente de casos de alto riesgo en materia de violencia intrafamiliar y por razones de género”, aprobado mediante la Resolución PG N.º 296/26.

Participaron funcionarios y agentes fiscales de los distintos departamentos judiciales de la región, quienes trabajaron sobre las herramientas institucionales y las prácticas de intervención del Ministerio Público Fiscal.

Al finalizar la actividad, Rubio mantuvo una reunión con el Fiscal General departamental, Dr. Marcelo A. Sobrino, y los agentes fiscales para abordar aspectos específicos vinculados con la temática y con las intervenciones que se llevan adelante desde el Ministerio Público Fiscal.