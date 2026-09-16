Cacharí celebró sus 130 años con un acto protocolar y homenajes en el cementerio

Cacharí conmemoró este martes el 130° aniversario de su fundación con un acto protocolar encabezado por el intendente de Azul Nelson Sombra y el delegado Raúl Fernández.

Las actividades comenzaron en la plaza central, donde se realizó el izamiento de la bandera nacional y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Del acto participaron la senadora provincial Inés Laurini, funcionarios municipales, concejales, representantes de instituciones intermedias y vecinos y vecinas de la localidad.

Luego, las autoridades se trasladaron al cementerio local, donde se colocaron ofrendas vivas en homenaje a Mariano Falomir, fundador de Cacharí, y al agrimensor Juan Andrade, quien realizó la primera mensura de terrenos en los orígenes de la localidad. También se realizó un minuto de silencio y se elevaron oraciones religiosas.

Los festejos continuarán durante el fin de semana. El sábado 19 y domingo 20, en el predio de El Ombú, se desarrollará una fiesta criolla con juegos camperos en el campo de doma, patio gastronómico, paseo de artesanos, cantina y espectáculos de grupos folclóricos.

El sábado, el cierre incluirá un baile y fogón por la noche, mientras que el domingo habrá prueba de riendas y se compartirá una torta gigante entre los presentes.

Además, este domingo 20 se realizará el acto oficial por el aniversario. A las 10 tendrá lugar el tradicional desfile por las avenidas España y San Martín, mientras que la recepción de autoridades comenzará a las 9:40 en la Delegación Municipal.