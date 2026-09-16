Wesner: «Es falaz el ‘impuesto al viento’, no es un impuesto sino una tasa»

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En una entrevista radial con Georgina Müller en el programa En Acción, el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, abordó de manera central la controversia generada tras el debate en el Concejo Deliberante sobre la regulación tributaria aplicada a los parques eólicos instalados en el partido. Ante los señalamientos mediáticos y políticos, el jefe comunal fue categórico al desestimar las críticas y responder sobre la naturaleza del cobro municipal.

«Es falaz el ‘impuesto al viento’. Primero que no es un impuesto, es una tasa», remarcó el intendente municipal. En esa misma línea, Wesner explicó la distinción técnica del tributo frente al micrófono: «Los tributos se dividen en varias categorías, entre ellos impuestos, tasas, contribuciones, y esto realmente es una tasa: tiene una contraprestación efectiva, es la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene que paga cualquier contribuyente de la ciudad: una perfumería, una ferretería, una metalúrgica o estas cementeras que estábamos hablando que tenemos en la ciudad».

A su vez, el jefe comunal justificó la incorporación del tributo señalando que la normativa local no contemplaba el rubro de manera explícita. «Faltaba tipificar en la ordenanza fiscal la actividad en sí; la generación de energía eléctrica a través de la fuente eólica no estaba tipificada, la tipificamos», sostuvo Wesner. Detalló además que la norma «tiene un valor que está segmentado de acuerdo a la potencia instalada de cada uno de los aerogeneradores que conforman estos parques eólicos, y en eso y eso es lo que reza la ordenanza, no es mucho más».

Respecto al destino de lo recaudado y el resguardo de la producción local, el intendente ratificó la postura de su gestión: «No voy a tomar ninguna medida en desmedro de mis vecinos, de mis empresarios pymes, de mis trabajadores olavarrienses. Hay que trabajar y pensar en función de seguir desarrollando también la infraestructura de nuestra ciudad, porque es una Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene que está también atada a una ordenanza de afectación de esos fondos, no es solamente que se recauda, es el vuelco para estas obras de infraestructura que necesita el partido que están vinculadas al desarrollo y a la producción».

Por último, Wesner desmintió las versiones difundidas sobre el cobro al recurso natural y ponderó el impacto del sector en la economía local. «Se viralizó eso de ‘impuesto al viento’ y no, primero que no es un impuesto y segundo que no es al viento: es a la actividad económica que generan y que tiene que ver y está atado a la inversión que han realizado». En ese sentido, destacó la articulación previa del Municipio con las empresas eólicas para la «contratación de servicios locales de nuestras pymes y de nuestros trabajadores», asegurando que esa labor «amortiguó un poco el impacto del desempleo que ha generado este modelo económico».