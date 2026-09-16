Anticipo: Olavarría celebrará su 159° aniversario en el Parque Helios Eseverri con el cierre de Turf

La ciudad de Olavarría se prepara para festejar su 159° aniversario de fundación con una jornada central de celebraciones que tendrá lugar el sábado 28 de noviembre en el Parque Helios Eseverri. La fecha fundacional de la ciudad es el 25 de noviembre de 1867, cuando el coronel Álvaro Barros decretó el nacimiento del pueblo.

La jornada contará con el cierre musical de Turf, una de las bandas emblemáticas del rock y pop argentino formada en la década de 1990. Liderada por Joaquín Levinton, la agrupación cuenta con una extensa trayectoria atravesada por clásicos del repertorio popular como «Pasos al costado», «Loco un poco», «Magia blanca» y «Yo no me quiero casar, ¿y usted?».

Según pudo saber En Línea Noticias como adelanto, si bien la grilla definitiva de espectáculos aún no fue confirmada de manera oficial, la contratación de Turf fue realizada por un empresario olavarriense y contará con el auspicio de dos de sus empresas locales.