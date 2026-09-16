Materiales Bouciguez, nuevos dueños, nueva etapa

Lisandro Alvarez

La tradicional firma de materiales para la construcción de Olavarría comenzó una nueva etapa tras el traspaso de su gestión a tres nuevos socios. Lisandro Álvarez, Martín Talledo y Ezequiel Moro asumieron el control de la empresa con el objetivo de reposicionar la marca en el mercado local y optimizar los procesos de venta en el contexto actual del sector.

En relación con la identidad comercial, Álvarez remarcó la diferencia entre las dos firmas históricas de la ciudad: «Cuando nombrás Bouciguez hoy en día son dos las firmas que están vigentes. Una es Materiales Bouciguez, que es la que compramos nosotros con dos socios más, sobre calle Chacabuco y otra es Casa Bouciguez, sobre independencia.»

Sobre el origen de la transacción con la familia propietaria, explicó: «La posibilidad surge a través de uno de los socios que en algún momento fue gerente de la firma y que estuvo muy entrelazado con la familia. Ellas tenían la intención de realizar la venta y desde ese lugar surgió la posibilidad de poder hacernos cargo de esta firma. Esto fue muy rápido, nos llevó puesto la vorágine diaria. Nos sentamos a charlar la posibilidad de afrontar este desafío y esto sucede a partir del primero de julio».

Respecto de la significación de la marca y la ubicación de las operaciones, Álvarez señaló: «Tiene que ver con tradición y trayectoria. Es una de las empresas en este rubro más antiguas que hay en la localidad. La marca está muy posicionada con la familia». Asimismo, aclaró la localización actual del negocio: «Lo que es Independencia y Ruta 226 ya no funciona más como corralón hace meses, lo tiene alquilado otra persona para otro rubro. Lo que nos quedó a nosotros es lo que está en calle Chacabuco. Nosotros somos Materiales Bouciguez, todo lo que tiene que ver con obra gris, aberturas, puertas y ventanas».

En cuanto a la operatividad, logística y la proyección comercial, el socio detalló: «Tenemos logística y distribución propia. También tenemos tercerizado el servicio dependiendo del viaje, del tipo de producto y si es dentro o fuera de la localidad». Sobre el proyecto que llevan adelante Martín Talledo, Ezequiel Moro y Lisandro Álvarez, indicó: «La impronta tiene que ver con el reposicionamiento de la marca y realizar procesos de venta un poco más eficientes. Somos tres personas trabajadoras que encaran este proyecto con buena fe. Martín conoce muy bien el rubro y es como el guía que nos orienta, pero entre los tres estamos dándole la forma que creemos».

Por último, al evaluar el panorama del sector, expresó: «Lo encaramos en un momento complejo. Estamos muy entusiasmados pero también tenemos incertidumbres. No es una apuesta segura, pero nos entusiasma y estamos seguros de que en algún momento esto tiene que cambiar, que la obra pública tiene que empezar a mover y nosotros haciendo todo lo posible para que cuando esto ocurra estemos preparados». Sobre el trabajo diario concluyó: «Hay un equipo que nos hace el aguante todos los días y que está comprometido con este laburo. Les pedimos paciencia a los clientes porque este nuevo direccionamiento requiere eso, pero tenemos fe y confianza de que esto va a suceder de buen grado».