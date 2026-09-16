Detuvieron a un hombre acusado de robar en varias inmobiliarias de Olavarría

Personal de la SubDDI de Olavarría hizo efectiva una orden de allanamiento con fines de detención sobre un hombre imputado por varios hechos de robo cometidos contra distintas inmobiliarias de la ciudad.

Las tareas investigativas habían comenzado en el mes de febrero, oportunidad en la que se llevaron a cabo los primeros allanamientos con resultados positivos.

A partir de la continuidad de las pesquisas y el aporte de nuevas pruebas al expediente, entre las que se incluyó el análisis de registros de video de cámaras de seguridad públicas y privadas, se logró determinar la autoría de los hechos.

Con los elementos recabados en la causa que tramita en la UFI N° 10, el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la jueza Fabiana San Román, libró la orden de detención.

Tras su efectivización, el aprehendido fue trasladado a la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica.