Buscan ordenar cómo actúan los organismos ante situaciones de vulneración de derechos en Olavarría

La Subsecretaría de Protección Integral de Derechos trabaja en la elaboración de un protocolo para ordenar y agilizar las intervenciones ante situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en Olavarría. El proceso incluye encuentros en territorio de los que participan áreas municipales, representantes de la Justicia, Educación y organizaciones sociales.

La iniciativa busca establecer criterios comunes frente a situaciones complejas y revisar qué herramientas y responsabilidades tiene cada uno de los actores que intervienen en el Sistema de Promoción y Protección de Derechos.

En ese marco, se realizaron encuentros en los Servicios Municipales Territoriales, donde los equipos recuperaron experiencias, analizaron situaciones concretas y pusieron en común las dificultades que aparecen en las intervenciones cotidianas. También se socializó la hoja de ruta crítica elaborada por la Mesa de Niñeces y Adolescencias.

El último encuentro se realizó el jueves en el Servicio Territorial N° 2 y reunió a las distintas direcciones de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, junto con Desarrollo Social y Mujeres, Géneros y Diversidad.

También participaron representantes de Juzgados de Familia y de la Ayudantía de Delitos Sexuales, referentes de Educación Distrital de los ámbitos público y privado y organizaciones sociales que forman parte del Sistema de Promoción y Protección de Derechos.

La jornada se organizó a partir del análisis de diferentes escenarios situacionales complejos. Se conformaron cuatro grupos que representaron distintos territorios del Partido de Olavarría y que trabajaron sobre posibles abordajes e intercambiaron miradas respecto de las intervenciones posibles.

Uno de los puntos centrales fue revisar las funciones y responsabilidades de cada efector y la corresponsabilidad que existe entre ellos. La intención es identificar herramientas y criterios que permitan evitar obstáculos y lograr intervenciones más claras, operativas y articuladas.

Después del trabajo en grupos se realizó una instancia plenaria en la que cada equipo presentó sus conclusiones. Esos aportes serán incorporados al proceso de elaboración del protocolo.

La subsecretaria Malena Pianciola destacó que “el protocolo se está construyendo con los aportes de quienes intervienen cotidianamente en territorio, porque son esas experiencias las que permiten identificar qué necesitamos mejorar y cómo podemos generar respuestas más claras y articuladas”.

En esa línea, remarcó: “fortalecer la corresponsabilidad implica que cada actor pueda reconocer su rol y, al mismo tiempo, trabajar de manera articulada con los demás. El objetivo es contar con una herramienta que facilite las intervenciones y permita dar respuestas oportunas e integrales frente a las situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”.

La elaboración del protocolo continuará con nuevas instancias de trabajo y con la sistematización de los aportes realizados por los distintos actores que forman parte del Sistema de Promoción y Protección de Derechos.