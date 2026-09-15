Repuntaron los nacimientos en Olavarría: fueron 447 en el primer semestre, pero siguen 35% por debajo de 2020

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 447 nacimientos en Olavarría, 12 más que en el mismo período de 2025, cuando habían sido 435. El incremento interanual es del 2,8%, aunque la cifra continúa muy por debajo de los registros de los primeros años de la serie disponible.

Los datos surgen de los registros abiertos del Registro Provincial de las Personas.

El primer semestre de 2020, primer año tomado como referencia para esta comparación, había contabilizado 694 nacimientos. De esta manera, los 447 registrados en los primeros seis meses de 2026 representan 247 nacimientos menos, una caída del 35,6%.

La comparación también muestra una diferencia importante con 2021. En el primer semestre de ese año se habían registrado 571 nacimientos, por lo que el dato de 2026 se ubica 124 nacimientos por debajo, equivalente a una disminución del 21,7%.

El comportamiento más reciente, sin embargo, marca un pequeño repunte: de los 435 nacimientos registrados en el primer semestre de 2025 se pasó a 447 en igual período de 2026. Es decir, hubo 12 nacimientos más, aunque ese aumento todavía no alcanza para recuperar los niveles registrados en los primeros años de la serie.

El dato local se conoce, además, en un contexto nacional de descenso sostenido de la natalidad y la fecundidad. Según el INDEC, la tasa global de fecundidad en Argentina pasó de 2,1 hijos por mujer en 2017 a 1,4 en 2022, en el marco de una nueva etapa de descenso iniciada a mediados de la década pasada.