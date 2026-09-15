SOCIEDAD LIBANESA DE SOCORROS MUTUOS DE OLAVARRÍA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La SOCIEDAD LIBANESA DE SOCORROS MUTUOS DE OLAVARRÍA convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 15 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, en su sede social sita en calle 25 de Mayo Nº 3219 de la ciudad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Consideración de la Memoria del Ejercicio, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe del Órgano de Fiscalización y Cuadros Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico 2025-2026.

2º) Designación de dos (2) asociados para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con la Presidenta y la Secretaria.

NOTA: En caso de no alcanzarse dicho número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta (30) minutos después, con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser inferior al de los miembros titulares de los Órganos Directivo y de Fiscalización, conforme lo establecido por el artículo 21 de la Ley Nº 20.321.

Olavarría, septiembre de 2026.

MARCELA GUERCI MARÍA BELÉN VERGEL SCIARA

SECRETARIA PRESIDENTA