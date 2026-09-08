Círculo Odontológico de Olavarría: Llamado a asamblea general ordinaria

CIRCULO ODONTOLÓGICO DE OLAVARRIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones estatutarias vigentes convocamos a los Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de septiembre del 2026 a las 18:00 horas, en la sede de la Institución en calle San Martín N° 3218 de Olavarría, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Consideración y aprobación de memoria y balance del ejercicio 2024/2025. Renovación de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Tratamiento del valor de la cuota societaria, cuota de ingreso y porcentaje de retenciones. Análisis y tratamiento de la situación contractual entre la entidad y la obra social I.O.M.A. Designación de dos asambleístas para juntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.

Círculo Odontológico de Olavarría