Círculo Odontológico de Olavarría: Llamado a asamblea general ordinaria
CIRCULO ODONTOLÓGICO DE OLAVARRIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones estatutarias vigentes convocamos a los Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de septiembre del 2026 a las 18:00 horas, en la sede de la Institución en calle San Martín N° 3218 de Olavarría, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
- Consideración y aprobación de memoria y balance del ejercicio 2024/2025.
- Renovación de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
- Tratamiento del valor de la cuota societaria, cuota de ingreso y porcentaje de retenciones.
- Análisis y tratamiento de la situación contractual entre la entidad y la obra social I.O.M.A.
- Designación de dos asambleístas para juntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.
Círculo Odontológico de Olavarría