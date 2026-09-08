Olavarría fue sede de una histórica fecha de la liga de menores de pádel APA

Imágenes Mauricio Latorre

Durante tres jornadas, Olavarría fue sede de la séptima fecha de la Liga de Menores de Pádel APA, en lo que representó la primera vez que una jornada de estas características se desarrolló en el interior de la provincia de Buenos Aires. El certamen contó con la participación de 376 menores acompañados por sus familias.

Representantes de provincias como Salta, Chaco, Corrientes, Catamarca, La Rioja, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Chubut, San Juan, Mendoza, Neuquén, Tucumán, San Luis, Santa Cruz y Río Negro se hicieron presentes en la ciudad. La competencia contó con la colaboración de la ACOP y del Municipio de Olavarría, y se disputó en los complejos El Triunfo, Pádel Norte Club, Club de Amigos, Pádel Time y Chingoland.

En cuanto a la actuación de deportistas locales, Jazmín Dos Santos se consagró campeona en la categoría Sub 16 A junto a Victoria Vilchez, y fue subcampeona en Sub 18 A formando dupla con Llorends Gioda María.

Por su parte, Victoria Buey fue campeona en Sub 14 B de la llave espejo. En Sub 12 femenino, Sara Irazabal y Britany Barzola alcanzaron las semifinales del cuadro principal, mientras que las hermanas Francina y Pierina Nagel también formaron parte de la categoría. En Sub 16 A, Mía Irazabal llegó a la instancia de octavos de final.

En la rama masculina, en la categoría Sub 12 compitieron Lorenzo Errobidart junto a Valentín Sánchez, al tiempo que Ángel Teixeira alcanzó las semifinales de la llave espejo. En Sub 14 A participó Iván Dos Santos, y en Sub 14 B compitieron Francisco Minning y Ciro Pavone.