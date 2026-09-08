Bintana: “se regularizó la atención de IOMA en la guardia y con OSECAC mantenemos el esquema de urgencias”

El director de la clínica María Auxiliadora, Enrique Bintana, detalló la situación de la atención para las distintas obras sociales en el centro médico y analizó el panorama del sistema sanitario local, durante una entrevista brindada al programa Desayuno con noticias en FM 103.9 a la periodista Claudia Bilbao.

El médico explicó el origen de la interrupción en el servicio de guardia para los afiliados de la obra social bonaerense IOMA y confirmó que la prestación ya fue restablecida. «Tuvimos un atraso en el cobro de los que tenemos convenio directo. Por eso estuvo suspendida para IOMA, pero se regularizó la situación el viernes al mediodía», precisó Bintana. Asimismo, aclaró que la medida afectó únicamente a la atención de guardia por demanda espontánea y no a las internaciones, cirugías programadas ni al área de quimioterapia.

Respecto a OSECAC, el profesional remarcó que el servicio nunca se interrumpió, sino que responde a una modalidad de trabajo acordada ante la crisis de financiamiento que atraviesa el sector. «Con OSECAC nunca estuvo suspendida la guardia, tenemos un acuerdo en el cual atendemos las urgencias. Lo programado la obra social lo lleva a sus centros referentes para evitar costos de hotelería», indicó.

En relación con la Policía Federal y entidades como camioneros o ceramistas, Bintana encuadró las dificultades en el contexto macroeconómico. «Todas las obras sociales están en una situación muy complicada por los puestos de trabajo y los aportes», señaló.

Finalmente, al evaluar el mapa sanitario local tras el cierre de camas del Instituto Médico, el director de la clínica advirtió sobre la sobrecarga en el sector estatal. «El 60% de la salud de Olavarría hoy la resuelve el hospital público; el privado atenderá un 40%», concluyó.