Trabajadores de Galasur mantienen la protesta por segundo día consecutivo tras los 19 despidos

La medida de fuerza iniciada este lunes por el sindicato minero AOMA en la planta de la empresa Galasur, ubicada en la localidad de Sierra Chica, cumple este martes 48 horas ininterrumpidas. La manifestación se lleva a cabo en el acceso a la cantera de forma pacífica y sin realizar ningún tipo de bloqueo al tránsito o al ingreso, con el objetivo de exigir la liquidación de las indemnizaciones y la apertura de una mesa de negociación.

El conflicto se desencadenó tras la notificación del despido de 19 operarios (17 afiliados a la Asociación Obrera Minera Argentina y dos pertenecientes al Centro Empleados de Comercio). Durante la primera jornada, la conducción del gremio se apostó en la puerta del predio tras una asamblea realizada a las 0 horas, luego de un período de suspensión del personal dictado la semana pasada.

Desde la entidad sindical, el secretario general de AOMA, Alejandro Santillán, explicó que la firma justifica las desvinculaciones a partir de una deuda que mantendría el Estado nacional con la empresa, sumada a la paralización de la obra pública. Sin embargo, desde el gremio rechazaron de forma tajante que la crisis sea descargada sobre los operarios, de los cuales varios cuentan con más de 20 años de antigüedad en el establecimiento.

Asimismo, durante la primera jornada de protesta se denunció la presencia de custodia policial dentro de las instalaciones privadas contratada por la patronal, como así también la falta de interlocutores con poder de decisión en las audiencias impulsadas por el Ministerio de Trabajo. Cumplidas 48 horas del inicio del reclamo, el personal y los dirigentes gremiales continúan en el acceso a la cantera de Sierra Chica a la espera de una propuesta formal por parte de los propietarios de la firma.