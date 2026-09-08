Felisa Victoria Heredia Vda. de Vega (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 7 de septiembre de 2026 a los 87 años. Sus hijos Miriam, María del Carmen y Jorge Vega; sus hijos políticos Liliana, Ricardo y Guillermo; sus nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «B», con responso en la Capilla Ardiente. La inhumación se realizará este martes 8 de septiembre a las 11:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

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Vecina del barrio Ceco 1, nacida en Olavarría, jubilada y pensionada.