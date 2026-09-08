Juan Marra «El Panadero» (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 7 de septiembre de 2026 a los 91 años. Su hijo Juan Carlos; su nuera Liliana; sus nietos Daiana y Matias; sus bisnietos Ema, Luca y Francisca; nietos políticos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «C», este martes 8 de septiembre de 9:00 a 12:00 horas, con responso en la Capilla Ardiente. Posteriormente serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

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Vecino del barrio Luján, nacido en Olavarría, jubilado y pensionado.