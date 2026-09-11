Citación y emplazamiento de herederos

Por UN DIA el Juzgado en lo Civil y Comercial No 3, Secretaría Unica de Azul, cita y emplaza por

TREINTA DIAS, a herederos y acreedores de PEREYRA CARLOS RAMON(DNI M 5468014) y de

PEREYRA IRMA LETICIA(DNI F 1831600) .-.- Azul,···DE AGOSTO DE 2026. –

Atento lo establecido en el artículo 3ro. de la ley 25.506, en virtud de lo normado por el segundo párrafo

del artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación y teniendo en cuenta que -según la doctrina

legal de la Suprema Corte de Justicia- «…en los instrumentos generados por medios electrónicos el

requisito de la firma queda satisfecho si se utiliza una firma digital…» (S.C.B.A. Ac. A 74.409, in re

«Carnevale, Cosme O. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria» del 8 de febrero de

2017), el presente se firma digitalmente (Art. 163, inc. 9 del C.P.C.C.).-