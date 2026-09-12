Edicto: Citación y emplazamiento de herederos

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POR DOS DÍAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 con sede en Olavarría, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza por DIEZ DÍAS, a los SUCESORES de ANTONIO RAFAEL CHISMAK y a quiénes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del proceso caratulado «SANABRIA FRANCESCHI MIGUEL ANGEL C/ ALIANDRO DE SASSANO MARIA CONCEPCION Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA», Expte OL5304-2022 situado en la calle Santa Fe N° 1.631 y Santa Fe N° 1.621 de Olavarría, designado catastralmente como Circ. II, Secc. G, Chacra: 602, Manzana 602c, Parcelas: 12 y 13, Partidas Inmobiliarias Nº 48.731/2 respectivamente, Matrículas: 54.547/8 respectivamente- para que tomen intervención en autos y hagan valer los derechos que estimen corresponder bajo apercibimiento de nombrárseles un DEFENSOR DE AUSENTES. Olavarría,

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