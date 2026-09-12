Seguridad vial: el Municipio instala cámaras y radares en más de 20 puntos estrategicos

El Municipio de Olavarría comenzó a instalar cámaras y radares en más de 20 puntos estratégicos de la ciudad y del Partido para reforzar los controles de tránsito.

El nuevo sistema permitirá detectar cruces de semáforos en rojo, invasiones de sendas peatonales y vehículos que circulen sin las luces encendidas, además de identificar patentes y controlar la velocidad.

El equipamiento ya se está colocando en intersecciones de las principales arterias, accesos al casco urbano y distintos sectores de las localidades, como parte del Proyecto Integral de Seguridad Vial que lleva adelante la Secretaría de Protección Ciudadana.

La tecnología permitirá ampliar la capacidad de fiscalización sobre algunas de las conductas que generan situaciones de riesgo en la vía pública. En el caso de los radares o cinemómetros, el objetivo será controlar el cumplimiento de los límites de velocidad.

El despliegue tecnológico estará acompañado por trabajos de demarcación y puesta en valor de cruces peatonales y el fortalecimiento de la señalización vial, según se informó desde el Municipio.

A este esquema se suma el trabajo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), desde donde se realiza el seguimiento de las cámaras ubicadas en distintos puntos del Partido y se articula con las tareas de prevención y control.

La incorporación del equipamiento constituye una nueva etapa del plan municipal en materia de seguridad vial, con una combinación de fiscalización tecnológica, infraestructura y prevención para mejorar las condiciones de circulación tanto en la ciudad como en los accesos y rutas del Partido.