Operativo de bloqueo por un caso positivo de rabia en un murciélago

Este miércoles 16 de septiembre, la Dirección de Veterinaria de Olavarría realizará un operativo de bloqueo sanitario luego de detectarse un caso positivo de rabia en un murciélago, considerado uno de los reservorios naturales del virus.

El operativo se desarrollará entre las 15 y las 17:30 en el sector delimitado por las calles Hipólito Yrigoyen, Deán Funes, Mitre y Aguilar.

El procedimiento será puerta a puerta y contempla la aplicación de la vacuna antirrábica a perros y gatos, incluso aquellos que tengan la vacunación vigente.

Por ese motivo, se solicitó a los vecinos que colaboren acercando a sus animales a la puerta de sus domicilios. Los perros deberán estar con collar y correa, mientras que los gatos deberán ser trasladados en un bolso transportador o envueltos en una manta.