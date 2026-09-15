Tras competir en Europa, Adrián Castro y Nehuén Erripa fueron recibidos por Wesner

Los ciclistas olavarrienses Adrián Castro y Nehuén Erripa fueron recibidos por el intendente Maximiliano Wesner en el Palacio Municipal luego de sus recientes experiencias deportivas en Europa y de participar en distintas pruebas disputadas en Argentina.

Durante el encuentro, que se desarrolló en la Sala de Reuniones del Palacio San Martín, los deportistas compartieron con el jefe comunal detalles de sus experiencias en el viejo continente, donde lograron destacadas participaciones, y repasaron también sus últimas competencias en nuestro país.

Wesner estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Juan Pablo Arouxet; el subsecretario de Deportes, Christian Castañares; y el director de Gestión Deportiva, Fernando Otaviano. También participaron familiares y allegados de los ciclistas.

El intendente destacó el esfuerzo, la perseverancia y la convicción de Castro y Erripa y valoró que sus recorridos deportivos permitan llevar el nombre de Olavarría a distintas competencias.

Además, consideró que las trayectorias de ambos jóvenes constituyen un ejemplo y un estímulo para que más chicos se sumen a la práctica del ciclismo, una disciplina que cuenta con numerosos adeptos en la ciudad.