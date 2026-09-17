Se realizó el festival memoria, verdad y juventud en el parque del bicentenario

Imágenes Mauricio Latorre

Este miércoles por la mañana se llevó a cabo el Festival Memoria, Verdad y Juventud en las instalaciones del Parque del Bicentenario. La jornada fue organizada por la Coordinación de Juventudes dependiente de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos de la Municipalidad de Olavarría.

La iniciativa se desarrolló en el marco del Día Nacional de la Juventud para conmemorar los 50 años de La Noche de los Lápices. La actividad contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner y la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, además de la participación de estudiantes secundarios y centros de estudiantes locales. El encuentro fue planificado previamente en reuniones colectivas bajo los ejes de memoria, participación y ejercicio de derechos.

Durante la mañana se realizaron diversas propuestas que incluyeron una muestra de la memoria, un mundialito de fútbol tenis, transmisión de streaming en vivo, talleres de confección de pañuelos y estampa de remeras.

Por otro lado, se habilitó en el sitio web oficial del Municipio un micrositio denominado «Memoria, Verdad y Justicia». La plataforma digital incluye mapas interactivos para identificar lugares vinculados a la última dictadura cívico-militar en Olavarría, el recorrido virtual por la muestra «Los Caminos de la Memoria», portadas de la época del diario El Popular y enlaces de consulta de la UNICEN y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.